В момент ракетного обстрела на предприятии находились сотрудники. Об этом сообщил начальник Дрогобычской РГА.

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Есть ли пострадавшие в результате ракетных ударов в Дрогобыче

Степан Кулиняк рассказал, что во время первой воздушной тревоги произошло попадание в объекты промышленной инфраструктуры. В результате обстрела значительная часть зданий.

К счастью, информации о погибших или пострадавших пока нет, хотя на момент ракетных обстрелов на предприятии находились работники,

– отметил чиновник.

Начальник РГА добавил, что все оперативные службы на месте. Во время второй тревоги на Дробобычине было спокойно.