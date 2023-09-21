У момент ракетного обстрілу на підприємстві перебували працівники. Про це повідомив начальник Дрогобицької РДА.

Дізнайтеся більше Росіяни випустили десятки ракет: все, що відомо про масовану атаку України 21 вересня

Чи є постраждалі внаслідок ракетних ударів у Дрогобичі

Степан Кулиняк розповів, що під час першої повітряної тривоги відбулося влучання в об'єкти промислової інфраструктури. Внаслідок обстрілу значну частину будівель.

На щастя, інформації про загиблих чи постраждалих поки немає, хоча на момент ракетного обстрілу на підприємстві перебували працівники,

– зазначив посадовець.

Начальник РДА додав, що всі оперативні служби на місці. Під час другої тривоги на Дгоробичині було спокійно.

До теми Росіяни атакували Україну 43 крилатими ракетами: Залужний розповів про роботу ППО

Росіяни вдарили по місту тричі