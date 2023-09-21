У момент ракетного обстрілу на підприємстві перебували працівники. Про це повідомив начальник Дрогобицької РДА.
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Чи є постраждалі внаслідок ракетних ударів у Дрогобичі
Степан Кулиняк розповів, що під час першої повітряної тривоги відбулося влучання в об'єкти промислової інфраструктури. Внаслідок обстрілу значну частину будівель.
На щастя, інформації про загиблих чи постраждалих поки немає, хоча на момент ракетного обстрілу на підприємстві перебували працівники,
– зазначив посадовець.
Начальник РДА додав, що всі оперативні служби на місці. Під час другої тривоги на Дгоробичині було спокійно.
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Росіяни вдарили по місту тричі
- Очільник Львівської ОВА розповів, що. за попередньою інформацією, близько 06:25 ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича.
- Два прильоти – по промисловому об'єкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, займання на площі близько 30 квадратних метрів.
- Ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу. Площа загоряння 20 квадратних метрів.
- Станом на 07:47 пожежі ще гасять.