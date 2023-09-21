Рівне опинилося під ударом окупантів зранку 21 вересня. У мережі з'явилися перші кадри наслідків ворожої атаки.
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На СТО зайнялась пожежа
Рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару по станції техобслуговування автомобілів у Рівному. Внаслідок влучання ракети виникла пожежа в підсобних приміщеннях СТО на площі 100 метрів квадратних.
На території СТО спалахнула пожежа / Фото Рівненська ОВА
Вогнем знищено п'ять автомобілів, ще три автівки та дві будівлі зазнали ушкоджень,
– мовиться в повідомленні.
Пожежа повністю ліквідована.
Пожежники ліквідували пожежу / Фото Рівненської ОВА
На СТО в Рівному зайнялось кілька авто / Фото Рівненської ОВА
Рятувальники працювали на СТО в Рівному / Фото Рівненської ОВА
Масована атака по Україні 21 вересня: основне
- Російські військові 21 вересня атакували Київ крилатими ракетами. Унаслідок атаки окупантів постраждала 16-річна дівчина. Медики госпіталізували дівчину з гострою реакцією на стрес. Унаслідок падіння уламків у Шевченківському районі була пошкоджена газова труба, також вибило вікна в гуртожитку поруч.
- У момент ракетного обстрілу на підприємстві перебували працівники. Про це повідомив начальник Дрогобицької РДА. Інформації про загиблих чи постраждалих немає.
- Російські окупанти завдали 6 ударів по місту Харків, зокрема у Слобідському районі. Є постраждалі. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру. Від початку тижня росіяни вже вчетверте вдарили по Харкову й щоразу це мінімум 3 – 4 ракети. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.