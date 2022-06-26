Ракетный удар по Сарнах: в ОВА показали видео и масштабы разрушений

Российские оккупанты вечером 25 июня нанесли ракетный удар по Сарнах, что на Ровненщине. В результате вражеской атаки, к сожалению, погибли несколько гражданских.

Российские ракеты попали в станцию техобслуживания и автосервис. Двух мирных жителей госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Россияне запустили ракеты по Сарнах

Примерно в 19:00 25 июня во всех украинских областях в очередной раз объявили воздушную тревогу. Уже через пол часа жители Ровненщины начали сообщать о громких взрывах.

В 20:13 Глава ОВА Виталий Коваль подтвердил, что россияне нанесли 2 ракетных удара. Тогда еще не было известно о жертвах и пострадавших.

Ракеты оккупантов попали в СТО и автосервис, которые в это время работали. По предварительным данным, в результате этой атаки погибли 3 человека, а еще 4 – получили ранения. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Смотрите видео последствий вражеского обстрела в Сарнах:

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Спасатели продолжают разбирать завалы

По словам Коваля, работы по разбору завалов до сих пор продолжаются, ведь там могут находиться пострадавшие. На месте происшествия работают спасатели.

В здании СТО российские ракеты полностью разрушили стену. Вследствие этого упала часть здания. На видео с места происшествия видно, что обломки разбросаны вокруг на большой площади.

Здание автомастерской также рухнуло – упали многие железные конструкции и перекрытия. Вражеский обстрел также повредил грузовики.

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Коротко о массированных вражеских обстрелах 25 июня

Только за ночь 25 июня всеукраинскую воздушную тревогу объявляли дважды. Во время первой о звуках взрывов сообщили жители Запорожья, Днепра и Каменского.

Впоследствии начали появляться сообщения о взрывах в Киевской, Черниговской, Харьковской, Львовской, Житомирской и Тернопольской областях.

Россияне во время массированной атаки применяли разные типы боеприпасов. В частности, ракеты "Оникс" выпустили из берегового комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму. Еще часть ракет выпустили 6 самолетов Ту-22М3 из Белоруссии.

За сутки россияне атаковали украинские города 48 крылатыми ракетами. Часть удалось уничтожить системам ПВО, однако большинство попали в десятки объектов.

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