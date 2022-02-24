Ракетный удар по составам танковой бригады: в Кривом Роге эвакуируют жителей микрорайона

В Кривом Роге пришлось эвакуировать жителей микрорайона Макулан из-за ракетного удара по составам танковой бригады.

Оккупанты продолжают атаковать украинские города. Поэтому население некоторых областей приходится эвакуировать, чтобы избежать жертв среди гражданских.

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Жителей одного из районов Кривого Рога – Макулана срочно эвакуируют. Городские власти отправили туда дополнительный транспорт для перевозки людей. Со всех маршрутов снято 24 автобуса и 10 дизель-генераторных троллейбусов и маршрутки.

Люди, не имеющие собственного транспорта, для эвакуации собираются в следующих точках:

АТБ на Николаевском шоссе;

дом офицеров на Макулане;

жилой массив Карачуны – ДК "Карачуны";

в районе Гданцевки – ДК "Гданцевский".

Если жители захотят, их временно могут разместить в любых городских школах, детсадах, территориальных центрах и ДК других районов Кривого Рога (начиная от пл. Освобождения и далее в северную сторону города).

Территория, из которой эвакуируют людей, будет усиленно патрулировать полиция и Национальная гвардия. О возможности возвращаться в свои дома и квартиры жителям сообщат после локализации тления.

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