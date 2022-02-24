Окупанти продовжують атакувати українські міста. Через це населення деяких областей доводиться евакуювати, щоб уникнути жертв серед цивільних.

Важливо! Резніков закликав українців стати до лав Сил територіальної оборони ЗСУ

Жителів одного з районів Кривого рогу – Макулана терміново евакуюють. Міська влада відправила туди додатковий транспорт для перевезення людей. З усіх маршрутів знято 24 автобуси і 10 дизель-генераторних тролейбуса і маршрутки.

Люди, які не мають власного транспорту, для евакуації збираються у таких точках:

АТБ на Миколаївському шосе;

будинок офіцерів на Макулані;

житловий масив Карачуни – ДК "Карачуни";

в районі Гданцівки – ДК "Гданцівський".

Якщо жителі захочуть, їх тимчасово можуть розмістити в будь-яких міських школах, дитсадках, територіальних центрах і ДК інших районів Кривого Рогу (починаючи від пл. Визволення і далі в північну сторону міста).

Територію, з якої евакуюють людей, буде посилено патрулювати поліція та Національна гвардія. Про можливість повертатися у свої будинки та квартири мешканцям повідомлять після локалізації тління.