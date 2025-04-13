Враг хотел убить больше людей: известно, какими ракетами Россия ударила по Сумах

В Сумах ракетный удар России утром 13 апреля унес жизни более 30 человек. Вражеская баллистическая ракета ударила в праздничное утро по центру города.

Ракету по Сумах россияне запустили из Воронежской и Курской областей. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на начальника Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко и ГУР.

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Какими ракетами Россия утром атаковала Сумы

Россия совершила очередное военное преступление, ударив по Сумах и убив гражданских украинцев. Вражеская армия использовала для террористического удара две баллистические ракеты типа "Искандер-М"/KN-23. Главное управление разведки сообщает, что обстрел совершили солдаты 112 и 448 ракетных бригад из населенных пунктов Лиски и Леженьки.

Ракета с кассетными боеприпасами – это россияне делают, чтобы убить как можно больше гражданских людей. Удар по городу Сумы – это сознательный обстрел гражданских людей,

– прокомментировал обстрел глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

"Искандер", который запустили по Сумах, имел кассетное снаряжение. Мелкие части разлетелись, поражающие элементы попали по людям и посекли стены зданий. Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона рассказал, что соответствующие службы сейчас проводят эвакуацию тел.

Это троллейбус смерти. К сожалению, там очень много было людей, детей,

– подчеркнул он.

Известно, что вражеские ракеты ударили по одной из центральных улиц города, где расположены гражданские дома и образовательные учреждения. Россия прокомментировала, что удар нанесли по "стратегическому объекту".