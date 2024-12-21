Йеменские хуситы ударили ракетой по Тель-Авиву в Израиле: известно о пострадавших

В субботу, 21 декабря, хуситы из Йемена нанесли ракетный удар по Тель-Авиву, в результате чего ранения получили по меньшей мере 14 человек. Среди них также младенец.

Израильские системы ПВО не смогли перехватить ракету. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Какие последствия атаки по Тель-Авиву

По данным израильских военных, ракету 21 декабря не удалось перехватить, и она попала в один из районов города. Медики оказали помощь пострадавшим, которые получили легкие осколочные ранения. Несколько человек были госпитализированы. Полиция подтвердила факт падения ракеты в городской зоне Тель-Авива.

По словам Astra, Израильские СМИ также сообщают, что одной из пострадавших является четырехлетняя девочка.

Смотрите видео вероятного момента удара по Тель-Авиву

Момент удара хуситов по Тель-Авиву: смотрите видео

19 декабря Израиль совершил авиаудары по портам и энергетической инфраструктуре, находящихся под контролем хуситов в Йемене. Тель-Авив также предупредил о возможности новых атак против группировки в ответ на угрозы.

Напомним, Израиль нанес мощные авиаудары по объектам в Сирии. Под удар попала серия военных объектов в Тартусе и провинции Латакия. В частности пострадали военные объекты России. Это была самая масштабная атака по прибрежной Сирии с 2012 года.