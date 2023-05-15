В настоящее время один из пострадавших находится в ожоговом центре. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Тернопольской ОВА Владимир Труш, пишет 24 Канал.
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В каком состоянии пострадавшие
Труш рассказал, что в результате российской атаки получили ранения два человека. Один из них ожоговые.
Он сейчас находится в Львове. Мы вынуждены были перевезти его в ожоговый центр,
– отметил глава ОВА.
Второй пострадавший человек получил медицинскую помощь в больнице. У него разрыв сухожилия. Сейчас уже находится дома на амбулаторном лечении.
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Последствия атаки России на Тернопольщину
- Оккупанты атаковали область поздно вечером 13 мая как раз во время того, когда в Ливерпуле проходил финал Евровидения. На нем выступала украинская группа из Тернополя TVORCHI.
- Россияне попали в складские помещения. В одном были полимеры, а в другом – бытовая техника. Площадь выгорания составила около 10 тысяч квадратных метров. Двоих пострадавших направили в больницу.
- Уже в 05:00 враг нанес четыре удара по Тернополю. Вспыхнули пожары. Позже городской голова рассказал, что россияне уничтожили 2 дачных дома и еще 12 повредили.
- Также враг повредил офисно-складское помещение и 9 автомобилей. Кроме того, обнаружили воронку в поле диаметром 10 метров. Один объект – очистные сооружения водоканала. От взрыва вылетели стекла, впрочем, он продолжает работать. К счастью, обошлось без жертв.
- Всего в Тернопольской области зафиксировали шесть прилетов. По словам Надала, это самое большое количество одномоментно по региону.
- Ракетный удар нанес существенный ущерб гражданской инфраструктуре.
- Устранить пожар двух складских помещений на общую площадь 400 квадратных метров спасателям удалось только вечером воскресенья. К гашению даже пришлось привлечь работа.