В настоящее время один из пострадавших находится в ожоговом центре. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Тернопольской ОВА Владимир Труш, пишет 24 Канал.

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В каком состоянии пострадавшие

Труш рассказал, что в результате российской атаки получили ранения два человека. Один из них ожоговые.

Он сейчас находится в Львове. Мы вынуждены были перевезти его в ожоговый центр,

– отметил глава ОВА.

Второй пострадавший человек получил медицинскую помощь в больнице. У него разрыв сухожилия. Сейчас уже находится дома на амбулаторном лечении.

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Последствия атаки России на Тернопольщину