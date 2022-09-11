Ракетный удар по ТЭЦ: все, что известно о теракте, жертвах и восстановлении света

Российские войска вечером 11 сентября нанесли ракетный удар по Харьковской ТЭЦ-5. После попадания двух боеприпасов исчез свет в нескольких областях. К сожалению, не обошлось и без жертв.

На этот теракт почти сразу отреагировал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что россияне, прежде всего, хотели оставить людей без воды и света. По состоянию на 23 часа уже начали восстанавливать сети.

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Когда начал исчезать свет

Воздушную тревогу на большинстве территории Украины объявили около 19 часов. Приблизительно через час после этого в ряде телеграм-каналов сообщили о перебоях или полном отсутствии света в нескольких областях.

В каких областях исчезло электроснабжение:

Полтавской;

Харьковской;

Донецкий;

Сумской;

Днепропетровской.

Когда сообщили об ударе по ТЭЦ

Мэр Харькова Игорь Терехов в 20:37 написал, что россияне нанесли удар по инфраструктурному объекту города. Он отметил, что в некоторых районах исчез не только свет, но и водоснабжение. Также возникла задержка движения поездов.

Удар по критической инфраструктуре областного центра также подтвердил глава ОВА Олег Синегубов. А вскоре советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк написал, что одним из атакованных объектов была Харьковская тепловая электростанция.

Заместитель начальника ГСЧС Харьковщины Анатолий Торяник рассказал подробнее об ударе "Суспільному". Он отметил, что уже известно об одном погибшем. Однако спасатели пытаются найти еще одного человека. Потому жертв, к сожалению, может стать больше.

Спасатели тушат пожар на ТЭЦ в Харькове / Фото ГСЧС

Что известно о восстановлении сетей

В НЭК "Укрэнерго" сообщили в 21:30, что пострадали объекты магистральных электросетей в северо-восточном регионе страны. Специалисты сразу начали работать над устранением возникших проблем.

Потребители в районах, где исчезло энергоснабжение, по возможности переводятся на питание от резервных линий электропередачи,

– сказали в Национальной энергетической компании.

Однако отметили, что восстанавливать сети будут только после завершения работы пожарных. "Все ремонты будут выполняться в кратчайшие сроки, чтобы как можно раньше восстановить надежность энергоснабжения потребителей пострадавших от обстрелов районов", – подытожили в сообщении.

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