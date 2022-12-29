В Белгородской области отработала ПВО: оккупанты сбили собственную ракету

Российские военные атакуют Украину с территории Белгородской области. Там же, по имеющимся данным, оккупанты сбили свою же ракету, которую выпустили во время массированного удара 29 декабря.

Как отметил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, россияне могли нанести, так сказать, дружеский огонь. Одна ракета оккупанта могла сбить другую.

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Дружеский огонь по своим открывай

Похоже, что на Белгородщине уничтожают собственные ракеты. Гойда, такая русская гойда,

– иронически добавил он.

В России ПВО сбило ракету, летевшую на Украину: смотрите видео

Тем временем в Украине продолжается воздушная тревога, а враг наносит массированный ракетный удар. Поэтому важно не только находиться в укрытиях. Следует также не помогать противнику.

В день ПВО тоже раздавались взрывы

Не снимайте и не выкладывайте в сеть работу ПВО и последствия российских террористических ударов. Не отправляйте эти кадры в ЛЮБЫЕ телеграм-чаты и боты!!! Враг внимательно мониторит информпространство. Верьте воинам! Верьте в ВС Украины!

Заметим, что взрывы раздавались в России также 26 декабря. Символично, что в этот день страна-агрессорка отмечает день ПВО. Так что условные фейерверки решили запустить сразу в двух областях. Там, пожалуй, громче всего праздновали.

По имеющейся информации, "хлопок" подвезли в Суджанский район Курской области. Взрывы также слышали в Шебекинском районе, а также в поселке Разумное вблизи Белгорода. А вот два громких удара отдаленно слышали жители села Беловское, что на Белгородщине.

Незадолго стало известно, что вспыхнул масштабный пожар в Новосибирске. Там загорелся цех. Огонь охватил настолько большую площадь, что даже рухнули конструкции сооружения.