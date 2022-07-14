Чудом спасся: очевидец рассказал жуткие подробности удара по Виннице

14 июля 2022 , 20:39
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Сегодня Винница находится в трауре из-за циничного обстрела россиянами гражданской инфраструктуры, где находилось множество людей.

Новые подробности по состоянию на 19 часов 14 июля рассказала 24 каналу корреспондентка из Винницы Анастасия Голошивец. Ей удалось пообщаться с очевидцем, чудом оставшимся в живых.

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Чудом спасся

Один из местных таксистов рассказал, что постоянно парковал свой автомобиль на стоянке возле места, куда прилетела вражеская ракета.

К моменту попадания там дотла сгорело 40 машин. Водители, находившиеся внутри, к сожалению, тоже погибли.

Один из таксистов рассказал, что за 5 минут до взрыва ему позвонил по телефону знакомый и попросил подъехать к нему. Это его и спасло.

Летела ракета. И большая: метров 15 – 20 в длину. Сразу же последовал взрыв. Это было наверное метров 300 – 400 от меня. Взрывной волны не почувствовали, потому что нас с товарищем закрыли дома от нее. Я должен был быть там, но буквально через пару минут я оттуда выехал,
– поделился очевидец.

Что известно о "прилете" в Виннице: новые детали

  • Оккупанты днем 14 июля нанесли жесткий удар по Виннице. В общей сложности 4 ракеты врага украинские силы ПВО смогли ликвидировать. Однако "прилеты" все-таки были.
  • Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что сначала было известно о 6-и раненых и 2-х погибших, среди которых маленький ребенок. Однако по состоянию на 19:40 количество жертв возросло до 23 человек.
  • В больницы обратилось более 90 человек, около десятка человек пришлось проводить срочные операции, передает 24 канал. Цифры пострадавших еще уточняются.
  • Сейчас людей, считающихся пропавшими без вести, продолжают искать под завалами. Работает практически весь личный состав спасателей и правоохранителей области.

Обратите внимание – появилось последнее видео мамы и девочки, погибших в Виннице:

Внимание! россия ежедневно доказывает, что она является страной-террористом, ведь атакует гражданские объекты. Поэтому важно не игнорировать сигнал воздушной тревоги, извещающий о возможной атаке. Предсказать, куда будут бить оккупанты – невозможно. Так же трудно предсказать, куда могут упасть обломки сбитой Силами ПВО ракеты.
Автор: Аліна Оліховська