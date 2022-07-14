Чудом спасся: очевидец рассказал жуткие подробности удара по Виннице

Сегодня Винница находится в трауре из-за циничного обстрела россиянами гражданской инфраструктуры, где находилось множество людей.

Новые подробности по состоянию на 19 часов 14 июля рассказала 24 каналу корреспондентка из Винницы Анастасия Голошивец. Ей удалось пообщаться с очевидцем, чудом оставшимся в живых.

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Чудом спасся

Один из местных таксистов рассказал, что постоянно парковал свой автомобиль на стоянке возле места, куда прилетела вражеская ракета.

К моменту попадания там дотла сгорело 40 машин. Водители, находившиеся внутри, к сожалению, тоже погибли.

Один из таксистов рассказал, что за 5 минут до взрыва ему позвонил по телефону знакомый и попросил подъехать к нему. Это его и спасло.

Летела ракета. И большая: метров 15 – 20 в длину. Сразу же последовал взрыв. Это было наверное метров 300 – 400 от меня. Взрывной волны не почувствовали, потому что нас с товарищем закрыли дома от нее. Я должен был быть там, но буквально через пару минут я оттуда выехал,

– поделился очевидец.

Что известно о "прилете" в Виннице: новые детали

Оккупанты днем 14 июля нанесли жесткий удар по Виннице. В общей сложности 4 ракеты врага украинские силы ПВО смогли ликвидировать. Однако "прилеты" все-таки были.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что сначала было известно о 6-и раненых и 2-х погибших, среди которых маленький ребенок. Однако по состоянию на 19:40 количество жертв возросло до 23 человек.

В больницы обратилось более 90 человек, около десятка человек пришлось проводить срочные операции, передает 24 канал. Цифры пострадавших еще уточняются.

Сейчас людей, считающихся пропавшими без вести, продолжают искать под завалами. Работает практически весь личный состав спасателей и правоохранителей области.

Обратите внимание – появилось последнее видео мамы и девочки, погибших в Виннице:

россия ежедневно доказывает, что она является страной-террористом, ведь атакует гражданские объекты. Поэтому важно не игнорировать сигнал воздушной тревоги, извещающий о возможной атаке. Предсказать, куда будут бить оккупанты – невозможно. Так же трудно предсказать, куда могут упасть обломки сбитой Силами ПВО ракеты.