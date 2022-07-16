Некоторые были в ужасном состоянии, – ОП проинспектировал укрытия в Виннице

После ужасного удара по Виннице в Офисе Президента решили проверить состояние укрытий в городе. Результаты инспекции не слишком утешительны.

Ракетный удар российских оккупантов по Виннице унес много мирных жизней. Президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак поручили Кириллу Тимошенко проинспектировать состояние укрытий, в которые местные жители могут отправиться в случае сигнала воздушной тревоги.

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Результаты проверки укрытий в Виннице

Кирилл Тимошенко во время инспекции обнаружил, что далеко не все укрытия обустроены должным образом. Многие помещения вообще оказались в ужасном состоянии.

Местные власти ответственны за состояние помещений, где люди могут укрыться после объявления воздушной тревоги. Люди должны знать, где переждать опасность. Еще раз: состояние и наличие укрытий – это задача органов местной власти. Это сигнал не только для Винницы, но и для остальных городов и поселков.

– заявил Тимошенко.

Также он призвал граждан ни в коем случае не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и немедленно отправляться в безопасное место. Что касается Винницы, то с местными властями уже обсудили дальнейшие шаги по устранению проблем.

Обстрел Винницы

14 июля российские оккупанты совершили ракетный обстрел Винницы. В результате вражеской атаки погибли 23 человека, среди них 3 ребенка. Медики продолжают оказывать помощь всем пострадавшим.

Как сообщил Тимошенко, Дом культуры и Дом быта, куда попали ракеты, восстановить невозможно, их снесут.

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