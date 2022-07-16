Ракетний удар російських окупантів по Вінниці забрав багато мирних життів. Президент Володимир Зеленський та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак доручили Кирилу Тимошенку проінспектувати стан укриттів, в які місцеві мешканці можуть вирушити у разі сигналу повітряної тривоги.

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Результати перевірки укриттів у Вінниці

Кирило Тимошенко під час інспекції виявив, що далеко не всі укриття облаштовані достатнім чином. Багато приміщень взагалі виявилися у жахливому стані.

Місцева влада відповідальна за стан приміщень, де люди можуть укритися після оголошення повітряної тривоги. Люди мають знати, де перечекати небезпеку. Іще раз: стан і наявність укриттів – це завдання органів місцевої влади. Це сигнал не лише для Вінниці, а й для решти міст і селищ,

– заявив Тимошенко.

Також він закликав громадян у жодному разі не нехтувати сигналами повітряної тривоги та негайно вирушати у безпечне місце. Що стосується Вінниці, то з місцевою владою вже обговорили подальші кроки для усунення проблем.

Обстріл Вінниці

14 липня російські окупанти здійснили ракетний обстріл Вінниці. Внаслідок ворожої атаки загинуло 23 людини, серед них 3 дитини. Медики продовжують надавати допомогу усім потерпілим.

Як повідомив Тимошенко, Будинок культури та Будинок побуту, куди влучили ракети, відновити неможливо, їх знесуть.

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