"У нас просто нет дома, его нет": что рассказывают очевидцы о последствиях атаки на Вольнянск

Российские войска нанесли два ракетных удара по центру Вольнянска Запорожской области вечером 29 июня. В результате атаки погибли 7 человек, включая 2 детей, и еще 31 получили ранения, среди которых 8 детей.

Повреждены жилые дома, магазины, общественные здания, объекты критической инфраструктуры и транспортные средства. Жители города оправляются от трагедии, делясь своими переживаниями и рассказами о потерях.

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Как город приходит в себя после смертельного удара

Екатерина Танасиенко рассказала, что во время первого взрыва она была дома, а ее младшие дети отдыхали в центре города, где и произошел удар. Ее старшая дочь Анастасия поехала забирать сестер и попала под повторный обстрел, получив контузию.

Я приехала на второй "прилет" за малыми, и после этого меня немножко контузило. Я за своими сестричками приехала, видела, как человек сгорел в авто. Вечер выходного дня - все ходят скупятся, конечно, здесь много людей находилось,

– рассказала Анастасия.

Екатерина и Анастасия Танасиенко / Фото Суспільне

Среди погибших детей - 10-летняя подруга младшей дочери Екатерины. Мать погибшего ребенка находится в реанимации.



Юлия Селюкова, жительница Вольнянска, осталась без дома во второй раз после обстрела. Ее дом впервые пострадал в 2022 году.

Юлия Селюкова / Фото Суспільне

"У нас просто нет дома, его нет. Прилегла отдохнуть, потом слышу – где-то "прилетело". У нас начинает падать крыша, вылетели окна, выключили свет. Мы вышли вместе с родителями и начали тушить огонь, чем было, а рядом просто лежали трупы. Я не считала, мне было не до этого. Просто таскала тот песок, потому что я не знала, что мне делать. В моей семье все целы", – рассказала она.

Юлия рассказала, что во время тушения пожара она видела трупы людей, которых знала.

"Девушка обгорела и вынесли труп – они арендовали там помещение. Были торговые павильоны, где шаурма продавалась, был салон красоты. Там сгорел мужчина в машине. Девушки из салона красоты выскочили в окна, потому что не знали, что им делать", – отметила Юлия.

Напомним, что в результате ракетной атаки россиян погибли 7 человек. Среди них – дети.