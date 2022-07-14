Никакой артиллерии там не было, только испуганы люди, – журналист из Запорожья
российские оккупанты ударили по Запорожью и попали в одно из предприятий. Число пострадавших увеличилось до 16 человек.
Детали обстрела Запорожья
Причем семеро из них получили ранения средней тяжести. Им оказывают помощь в больнице. Об этом 24 каналу сказал корреспондент из Запорожья.
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Еще 9 получили амбулаторную помощь, их отпустили домой. К счастью, чудом обошлось без погибших. Судя по последствиям обстрелов, многие получили травмы головы.
Важно заметить, что предприятие, по которому ударили оккупанты, выпускало обычную техническую продукцию, которая не используется в военной сфере.
Однако сегодня стало известно, что путинский спикер минобороны заявил, что в цехе разбили какую-то реактивную артиллерию 45-й артбригады. Это полная чушь.
Никакой артиллерии там не было. Там были только испуганные люди,
– подчеркнул журналист.
В Запорожье было два "прилета"
- В обед 13 июля во время воздушной тревоги российские оккупанты нанесли удары по Запорожью. Почти сразу ОВА подтвердила два "прилета" ракет.
- российские оккупанты ударили по Запорожью и попали в одно из предприятий. По предварительным данным, в результате вражеской атаки пострадали 16 человек. Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь. К счастью, угрозы для жизни нет.
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