Россияне ударили ракетой по Заречному на Запорожье: известно об 11 раненых

Утром 3 ноября россияне обстреляли поселок Заречное на Запорожье. Ракетный удар разрушил несколько домов, около десятка местных получили ранения.

Российская армия в очередной раз обстреляла Запорожье. Под вражеским огнем оказалась Камышевская община, передает 24 Канал.

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Несколько жилых домов разрушены до основания

Так, утром в 10:14 враг нанес ракетный удар по поселку Заречное. В результате удара повреждены многоквартирные и частные жилые дома. Несколько жилищ разрушены.

Ранения разной степени тяжести получили 11 мирных жителей поселка. Им оказывается необходимая медицинская помощь. В то же время владельцам поврежденного жилья выдали строительные материалы для ремонта.

Последствия ракетного удара по Заречному / Фото Камышевская община

Ракетные обстрелы Украины: последние новости