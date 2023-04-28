Ракетный удар по дому в Умани, в Днепре погибли женщина и ребенок: хронология 429 дня войны
28 апреля 2023, 07:17Читати новину українською
Уже 429 сутки полномасштабной войны. В ночь на 28 апреля российские террористы обстреляли Украину ракетами. Враг попал в гражданскую инфраструктуру. К сожалению, есть жертвы.
О главных событиях 28 апреля, борьбе украинцев с российским агрессором и новых военных преступлениях оккупантов рассказывает 24 Канал.
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