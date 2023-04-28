Ракетный удар по дому в Умани, в Днепре погибли женщина и ребенок: хронология 429 дня войны

Уже 429 сутки полномасштабной войны. В ночь на 28 апреля российские террористы обстреляли Украину ракетами. Враг попал в гражданскую инфраструктуру. К сожалению, есть жертвы.

О главных событиях 28 апреля, борьбе украинцев с российским агрессором и новых военных преступлениях оккупантов рассказывает 24 Канал.

Обратите внимание Удар по многоэтажке Умани и взрывы в Киеве: что известно о ночной атаке оккупантов

В КГВА рассказали, что над Киевом наши защитники уничтожили 11 крылатых ракет и 2 беспилотника. Предварительно, в результате падения обломков в Оболонском районе перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие. Жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксирован.Глава Черкасской ОВА Табурец сообщил, что в результате обстрела в Умани пострадали 5 человек. Они находятся в больнице.В областях начали объявлять отбой тревоги.В результате атаки по Днепру погибла женщина и 3-летний ребенок. Об этом сообщил мэр Борис Филатов.Глава Черкасской ОВА рассказал, что в Умани зафиксировано два попадания российских ракет. В частности, в многоэтажку и складские здания.Начальник сектора коммуникации Нацполиции в Черкасской области Зоя Вовк сообщила, что в Умани вражеская ракета попала в жилой дом.

Оккупанты ударили по многоэтажке в Умани: смотрите видео

СМИ сообщают о "прилете" в многоэтажку в Умани.КГВА сообщила о работе ПВО над столицей. Жителей Киева попросили сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях. Через несколько минут звуки взрывов снова прозвучали в области.Ряд громких взрывов в Киеве.Звуки взрывов раздались в Черкасской области.Взрывы в Николаевской области.Местные паблики сообщили о взрывах в Днепре и Днепропетровской области.Воздушная тревога по всей Украине. В КГВА предупредили об угрозе ракетной атаки. Призвал находиться в укрытиях и мэр Кременчуга Виталий Малецкий.Мониторинговые каналы сообщают об угрозе применения наземных пусковых установок ОТРК "Искандер"/ЗРК С-300 с Востока.Во многих областях Украины раздалась воздушная тревога.В Чехии учительница Мартина Беднаржова предстанет перед судом из-за своих скандальных высказываний. Женщина отрицала войну России с Украиной, оправдывала геноцид и распространяла абсурдные заявления о "нацистах-украинцах".Вооруженные силы Дании подтвердили, что российский корабль находился у "Северного потока" за четыре дня до взрыва.