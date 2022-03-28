Ракетный удар на Волыни: на месте работают спасатели
Источник:Волынская ОВА
Оккупанты выпустили крылатую ракету на Волынь. Сейчас на месте работают сотрудники ГСЧС. По предварительной информации, никто в результате вражеских обстрелов не пострадал.
Ракета попала в нефтебазу. Обстрел произошел во время последней воздушной тревоги, объявленной примерно в 21:44.
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Ракету выпустили с территории Беларуси
Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко рассказал о ракетном ударе в области.
Только что вернулся с места происшествия. Сейчас на месте ракетного удара работают спасатели. Предварительно – жертв нет,
– отметил чиновник.
По информации военных, крылатую ракету выпустили со стороны Беларуси. Она летела на низкой высоте, потому ее не удалось зафиксировать радарами.
"Спасибо нашим спасателям. Прошу всех и обращаюсь ко всем волынянам – не распространяйте информацию и фото ракетных обстрелов. Ситуация контролируемая. Сохраняем спокойствие", – подытожил Погуляйко.
Смотрите обращение Юрия Погуляйко: