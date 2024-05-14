Эти ракеты имеют дальность 70 километров. Учитывая то, что произведены они были полвека назад, вероятность их использования в наше время была крайне низкой.
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Ракетные войска обстреляли российских оккупантов уникальной ракетой
В соцсетях военные опубликовали кадры использования ракеты 9М79 по российским оккупантам из ОТРК "Точка".
Время и место запуска не уточняются. Впрочем, можно предполагать, что это было несколько месяцев назад.
ВСУ выпустили редкую ракету 9М79: смотрите видео
"Довольно редкие съемки, тем более это самая первая версия ракеты "Точка" (до 70 километров), а не модернизированная "Точка-У" (до 120 километров)", – пишут военные.
Аналитики говорят, что их поражает существование этих полувековых ракет в наше время.
Сам факт использования такого типа ракетного оружия может заодно демонстрировать масштаб усилий, которые прилагали работники украинского ОПК до или уже во время полномасштабного вторжения России в Украину, чтобы обеспечить воинам ВСУ весь возможный спектр средств поражения врага,
– добавляют они.
Поэтому, скорее всего, некоторую часть этих ракет смогли расконсервировать и отремонтировать. Специалисты отметили, что хоть ракета 9М79 имеет довольно большое КВО, но на нее не действуют ограничения по ударам по российской территории.
"Точкой" оснащали советскую армию с 1975-го по 1989-й год
С 1975 года на вооружении советской армии стоял оперативно-тактический ракетный комплекс "Точка".
Комплекс "Точка" имел дальность стрельбы всего до 70 километров, и заявленный показатель вероятного отклонения от цели на уровне 250 метров. Под этот ракетный комплекс было два типа оперативно-тактических баллистических ракет – 9М79Б под ядерный боезаряд и 9М79Ф под конвенционный фугасный боезаряд.
На кадрах выше фигурировала ракета 9М79Ф.
Визуальные различия между ракетами 9М79 к ОТРК "Точка" и 9М79М к ОТРК "Точка-У"
ВСУ активно используют оружие отечественного производства
- В Харьковской области ВСУ помогают украинские разведывательные системы. Координатор проекта "ОЧИ" Александр Дмитриев рассказал, что благодаря этим дронам удается наблюдать за врагом и вовремя реагировать на все те задачи, которые есть на фронте.
- Кроме наземных целей, украинские защитники продолжают уничтожать российский флот. Так, во время последних спецопераций используют, в частности, морские дроны Magura V5 – разработку украинских инженеров.
- Также в Минобороны оценили перспективу дальнейшего производства собственных дронов. Власти хотят привлекать к этому процессу университеты и предприятия.