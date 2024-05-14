Авиаэксперт, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что украинские защитники могут сбивать вражескую авиацию не только с помощью вооружения, которое предоставляется западными партнерами. Украина имеет собственные средства, способные справляться с вражеским нашествием.

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Российская авиация иногда отступает

В частности речь идет о ПЗРК "Игла", хотя также помогает ликвидировать российскую авиацию американский Stinger.

С помощью переносных зенитно-ракетных комплексов мы можем делать засады, во время которых уничтожать российскую авиацию. Вследствие этого наглое поведение россиян выливается им в потерю самолетов или вертолетов,

– подчеркнул авиаэксперт.

В то же время если украинские защитники будут иметь в достаточном количестве мобильные переносные зенитно-ракетные комплексы, то благодаря определенным расчетам личного состава можно будет сделать засады для того, чтобы сбивать вражескую авиацию.

Однако более действенной против этих средств врага была бы наша авиация,

– отметил он.

Россия активно использует вертолеты и самолеты по территории Украины, и с нашей стороны были успешные поражения и более современных российских самолетов – Су-34.

Россия иногда отступает и меньше привлекает авиацию после того, как мы уничтожаем их самолеты или вертолеты. Однако сейчас враг активно ее применяет. Это связано в основном с тем, что благодаря ударам с воздуха, ему удается бить по нашим важным объектам и после этого продвигаться вперед,

– подчеркнул авиаэксперт.

Россияне активно применяют, например, крылатые авиабомбы, которые большинство объектов сравнивает с землей. Противника, когда захватывает некоторые участки территории или села, после себя оставляет сплошные руины.

"Поэтому противодействовать врагу мы сможем, получив большее количество систем ПЗРК, авиационных средств, которые будут давать активный отпор россиянам. Тогда сможем говорить, что имеем паритет", – отметил Анатолий Храпчинский.

ПЗРК "Игла" Переносной зенитно-ракетный комплекс советских времен, который предназначен для сбивания вертолетов и самолетов, движущихся на низкой высоте. Этот комплекс хорошо проявил себя в российско-украинской войне. Например, недавно благодаря ему украинскому защитнику Переносной зенитно-ракетный комплекс советских времен, который предназначен для сбивания вертолетов и самолетов, движущихся на низкой высоте. Этот комплекс хорошо проявил себя в российско-украинской войне. Например, недавно благодаря ему украинскому защитнику удалось сбить российскую крылатую ракету на юге Украины.

Украинские силы продолжают ликвидировать российскую авиацию