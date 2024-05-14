Авіаексперт, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що українські захисники можуть збивати ворожу авіацію не тільки за допомогою озброєння, яке надається західними партнерами. Україна має власні засоби, здатні справлятися з ворожою навалою.

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Російська авіація інколи відступає

Зокрема йдеться про ПЗРК "Ігла", хоча також допомагає ліквідувати російську авіацію американський Stinger.

За допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів ми можемо робити засідки, під час яких знищувати російську авіацію. Внаслідок цього нахабна поведінка росіян виливається їм у втрату літаків або гелікоптерів,

– підкреслив авіаексперт.

Водночас якщо українські захисники матимуть у достатній кількості мобільні переносні зенітно-ракетні комплекси, то завдяки певним розрахункам особового складу можна буде зробити засідки для того, щоб збивати ворожу авіацію.

Проте дієвішою проти цих засобів ворога була б наша авіація,

– зауважив він.

Росія активно використовує гелікоптери і літаки по території України, і з нашого боку були успішні збиття і більш сучасних російських літаків – Су-34.

Росія інколи відступає та менше залучає авіацію після того, як ми знищуємо їхні літаки чи гелікоптери. Проте зараз ворог активно її застосовує. Це пов'язано здебільше з тим, що завдяки ударам з повітря, йому вдається бити по наших важливих об'єктах і після цього просуватися вперед,

– наголосив авіаексперт.

Росіяни активно застосовують, наприклад, крилаті авіабомби, які більшість об'єктів рівняє з землею. Противник, коли захоплює деякі ділянки території або села, після себе залишає суцільні руїни.

"Тому протидіяти ворогу ми зможемо, отримавши більшу кількість систем ПЗРК, авіаційних засобів, які даватимуть активну відсіч росіянам. Тоді зможемо говорити, що маємо паритет", – відзначив Анатолій Храпчинський.

ПЗРК "Ігла" Переносний зенітно-ракетний комплекс радянських часів, який призначений для збиття гелікоптерів та літаків, що рухаються на низькій висоті. Цей комплекс гарно проявив себе в російсько-українській війні. Наприклад, нещодавно завдяки йому українському захиснику Переносний зенітно-ракетний комплекс радянських часів, який призначений для збиття гелікоптерів та літаків, що рухаються на низькій висоті. Цей комплекс гарно проявив себе в російсько-українській війні. Наприклад, нещодавно завдяки йому українському захиснику вдалося збити російську крилату ракету на півдні України.

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