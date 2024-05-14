Ці ракети мають дальність 70 кілометрів. З огляду на те, що вироблені вони були пів століття тому, ймовірність їх використання у наш час була вкрай низькою.

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Ракетні війська обстріляли російських окупантів унікальною ракетою

У соцмережах військові опублікували кадри використання ракети 9М79 по російських окупантах із ОТРК "Точка".

Час та місце запуску не уточнюються. Втім, можна припускати, що це було декілька місяців тому.

ЗСУ випустили рідкісну ракету 9М79: дивіться відео

"Доволі рідкісні зйомки, тим паче це найперша версія ракети "Точка" (до 70 кілометрів), а не модернізована "Точка-У" (до 120 кілометрів)", – пишуть військові.

Аналітики кажуть, що їх вражає існування цих півстолітніх ракет у наш час.

Сам факт використання такого типу ракетної зброї може заодно демонструвати масштаб зусиль, які докладали працівники українського ОПК до або уже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, щоб забезпечити воїнам ЗСУ весь можливий спектр засобів ураження ворога,

– додають вони.

Тому, скоріш за все, деяку частину цих ракет змогли розконсервувати та відремонтувати. Фахівці зауважили, хоч ракета 9М79 має доволі велике КВО, але на неї не діють обмеження щодо ударів по російській території.

Довідково. Кругове ймовірне відхилення (КВО) – є мірою точності зброї у балістиці. КВО у згаданих ракетах сягає до 150 метрів.

"Точкою" оснащували радянську армію з 1975-го по 1989-го року

Із 1975 року на озброєнні радянської армії стояв оперативно-тактичний ракетний комплекс "Точка".

Комплекс "Точка" мав дальність стрільби всього до 70 кілометрів, та заявлений показник ймовірного відхилення від цілі на рівні 250 метрів. Під цей ракетний комплекс було два типи оперативно-тактичних балістичних ракет – 9М79Б під ядерний боєзаряд та 9М79Ф під конвенційний фугасний боєзаряд. На кадрах вище фігурувала ракета 9М79Ф.

Зверніть увагу! На кадрах вище ракету запускали з комплексу "Точка". Він стояв на озброєнні радянської армії до 1989 року. Після вже почали використовувати оперативно-тактичний ракетний комплекс 9К79 "Точка-У" під балістичну ракету 9М79М. Його дальність стрільби вже становила до 120 кілометрів.

Візуальні відмінності між ракетами 9М79 до ОТРК "Точка" та 9М79М до ОТРК "Точка-У"

ЗСУ активно використовують зброю вітчизняного виробництва