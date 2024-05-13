Наразі в Україні є понад 200 виробників дронів. Про це в інтерв'ю розповів міністр оборони України Рустем Умєров, пише 24 Канал.
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"Ми хочемо долучати підприємців і бізнес до перемоги"
Умєров зазначив, що Україна бачить сили та засоби російської армії та повинна мати перевагу перед ворогом.
На сьогодні ми уже маємо більш ніж 200 виробників (дронів – 24 Канал) і хочемо залучити університети, інженерів у суспільстві,
– прокоментував міністр.
Так влада планує розбудувати інфраструктуру підприємництва та створювати роботизовані системи, дрони, наземні та надводні системи.
Міністр сподівається, що такий підхід залучення підприємців дозволить розвивати та розширювати також і програму ракетних систем.
"І ми хочемо заохочувати. Щоб ми підприємцям казали, які проблеми у нас є, і щоб рішення цих проблем ми мали від них. Ми хочемо долучати підприємців і бізнес до перемоги, до нашого плану перемоги", – сказав Рустем Умєров.
Українські дрони успішно вражають російські цілі
- Уночі 13 травня росіяни бідкалися про чергову атаку дронів. Унаслідок них було пошкоджено підстанцію, а також нафтобазу. По цілях у Липецькій та Бєлгородській областях працювали дрони СБУ.
- Також на атаку БпЛА скаржилися росіяни й у тимчасово окупованому Криму. Російське міноборони у ранковому зведенні 13 травня повідомило, що буцімто знищило над півостровом 7 безпілотників та 4 ракети, а у Севастополі в бухті бачили дим.
- За день до цього, 12 травня, дрони ГУР атакували три російські заводи. Вони розташовані у Волгограді, Людиново та Липецьку.
- Також джерела у розвідці розповіли 24 Каналу, що дрони вночі проти 11 травня атакували Волгоградський НПЗ. Він входить до публічного акціонерного товариства "Лукойл-Волгограднафтопереробка".