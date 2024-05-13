Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній, засудивши бажання Сполучених Штатів та інших союзників не дати Росії розгромно програти на полі бою.

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Потрібно зробити конкретні речі для перемоги

Як наголосив Загородній, зараз особливо обурливими виглядає та ж заява радника президента США з національної безпеки Джейк Саллівана про потенційний контрнаступ України у 2025 році. Адже Сполучені Штати довго затримували питання військової допомоги. Та й вони не хочуть, аби Росія розгромно програла.

А хто казав, що Україна повинна робити контрнаступ? Краще накопичувати ресурс, навчати людей; розгортати військову економіку та знищувати інфраструктуру Росії, щоб там почався хаос. Щоб там почалася розвалюватися економіка,

– підкреслив Загородній.

Смішно вірити в "лірику" про "національно-визвольні рухи в Росії". Там вже давно все русифіковано, окрім, можливо, Північного Кавказу. Тому значно більші шанси скинути режим Путіна – зробити хаос на самій території Росії.

Російська економіка тримається на спроможностях Москви викачувати ресурси з регіонів. Тому потрібно все це знищувати. Коли палатимуть нафтові труби, газогони, компресори, залізниця, то це якраз і стане передумовами для поразки Росії.

Навіщо нам втрачати людей, щоб потім на Заході хтось сказав: "Давайте, ми дамо зброю. Ви повоюйте. А потім в один момент ми знову зробимо стоп. Тоді давайте домовляйтеся". Ну і почнуть ці розмови про демократію. Нас зараз не демократія цікавить, хоч вона потрібна. Але Україні потрібні конкретні речі. Це – вирішення безпеки територій; вирішення питання кордонів 1991 року та списання боргів. Усі розмови про демократію закінчуються класними розмовами, як це сталося з Будапештським меморандумом. Тому нам потрібна зброя,

– наголосив Задорожній.

Вибухи в Росії: коротко