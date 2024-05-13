Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний, осудив желание Соединенных Штатов и других союзников не дать России разгромно проиграть на поле боя.

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Нужно сделать конкретные вещи для победы

Как отметил Загородний, сейчас особенно возмутительными выглядит то же заявление советника президента США по национальной безопасности Джейк Салливана о потенциальном контрнаступлении Украины в 2025 году. Ведь Соединенные Штаты долго задерживали вопрос военной помощи. И они не хотят, чтобы Россия разгромно проиграла.

А кто говорил, что Украина должна делать контрнаступление? Лучше накапливать ресурс, обучать людей; разворачивать военную экономику и уничтожать инфраструктуру России, чтобы там начался хаос. Чтобы там началась разваливаться экономика,

– подчеркнул Загородний.

Смешно верить в "лирику" о "национально-освободительных движениях в России". Там уже давно все русифицировано, кроме, возможно, Северного Кавказа. Поэтому значительно больше шансов свергнуть режим Путина – сделать хаос на самой территории России.

Российская экономика держится на возможностях Москвы выкачивать ресурсы из регионов. Поэтому нужно все это уничтожать. Когда будут пылать нефтяные трубы, газопроводы, компрессоры, железная дорога, то это как раз и станет предпосылками для поражения России.

Зачем нам терять людей, чтобы потом на Западе кто-то сказал: "Давайте, мы дадим оружие. Вы повоюйте. А потом в один момент мы опять сделаем стоп. Тогда давайте договаривайтесь". Ну и начнут эти разговоры о демократии. Нас сейчас не демократия интересует, хоть она нужна. Но Украине нужны конкретные вещи. Это – решение безопасности территорий; решение вопроса границ 1991 года и списание долгов. Все разговоры о демократии заканчиваются классными разговорами, как это произошло с Будапештским меморандумом. Поэтому нам нужно оружие,

– подчеркнул Задорожный.

Взрывы в России: кратко