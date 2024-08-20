Россия перебросила в Каспийское море два ракетоносителя: представляют ли они угрозу для Украины

В Каспийской флотилии России замечены два малых ракетных корабля проекта "Каракурт". Они были переброшены из Черного моря.

Эти корабли оснащены крылатыми ракетами "Калибр", потенциально угрожающими Украине. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Военно-морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует 24 Канал.

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Сколько ракетоносителей перебросили в Каспийское море

Плетенчук сообщил, что Россия из Черного моря перебросила в Каспийскую флотилию два ракетоносителя, которые оснащены ракетами "Калибр".

Что такое Каспийская флотилия Каспийская флотилия – это оперативное объединение Военно-морского флота России, которое базируется на Каспийском море. Ее основными задачами являются защита морских границ России в регионе, контроль судоходства и предотвращение незаконной деятельности. Поскольку в Каспийском море расположены значительные запасы нефти и газа, флотилия также отвечает за безопасность этих ресурсов и связанной с ними инфраструктуры.

Спикер пояснил, что технические характеристики ракет "Калибр" позволяют наносить удары по территории Украины из акватории Каспийского моря.

"Но способности именно этих ракет сегодня уже не представляют такой угрозы, как в начале широкомасштабного вторжения", – отметил Плетенчук.