Ці кораблі оснащені крилатими ракетами "Калібр", що потенційно загрожують Україні. Про це в етері телемарафону заявив речник Військово-морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує 24 Канал.
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Скільки ракетоносіїв перекинули в Каспійське море
Плетенчук повідомив, що Росія з Чорного моря перекинула до Каспійської флотилії два ракетоносії, які оснащені ракетами "Калібр".
Що таке Каспійська флотилія
Каспійська флотилія — це оперативне об'єднання Військово-морського флоту Росії, яке базується на Каспійському морі.
Її основними завданнями є захист морських кордонів Росії в регіоні, контроль судноплавства та запобігання незаконній діяльності.
Оскільки в Каспійському морі розташовані значні запаси нафти й газу, флотилія також відповідає за безпеку цих ресурсів і пов'язаної з ними інфраструктури.
Речник пояснив, що технічні характеристики ракет "Калібр" дозволяють завдавати ударів по території України з акваторії Каспійського моря.
"Але спроможності саме цих ракет на сьогодні вже не становлять такої загрози, як на початку широкомасштабного вторгнення", – зазначив Плетенчук.