Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВМС ВСУ. Там указали детали относительно общего залпа ракет.
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Сколько "Калибров" сейчас в море
По данным ВМС ВСУ по состоянию на 6 утра 13 декабря:
- в Черном море 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 24 ракет;
- в Средиземном море 7 вражеских кораблей, из них 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 41 ракет.
Отметим, что в Военно-морских силах указали, что в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
Там также добавили, что за сутки в интересах России проход через Керченский пролив осуществили:
- в Черное море – 0 судов;
- в Азовское море – 2 судна, из них 2 судна продолжило движение из пролива Босфор.
К слову, об основных характеристиках ракеты "Калибр" и может ли украинская ПВО сбивать "Калибры", читайте в материале 24 Канала.