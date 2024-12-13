Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ВМС ЗСУ. Там вказали деталі щодо загального залпу ракет.

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Скільки "Калібрів" зараз у морі

За даними ВМС ЗСУ станом на 6 ранку 13 грудня:

в Чорному морі 3 ворожих кораблі , які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 24 ракет;

, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 24 ракет; в Середземному морі 7 ворожих кораблів, з них 4 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 41 ракет.

Зазначимо, що у Військово-морських силах вказали, що в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Там також додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 0 суден;

до Азовського моря – 2 судна, з них 2 судна продовжило рух з протоки Босфор.

До слова, про основні характеристики ракети "Калібр" і чи може українська ППО збивати "Калібри", читайте в матеріалі 24 Каналу.