Ракету по вокзалу Краматорска могли выпустить из оккупированного Донбасса, – СІТ

Российские захватчики 8 апреля нанесли удар по вокзалу Краматорска, где мирные жители ждали эвакуации. Расследователи CIT заявили, что ракету могли запустить с территории оккупированного Донбасса.

На фотографии обломков хорошо видна ракетная часть (РЧ) ракеты "Точка-У". Расследователи отметили, что по снимкам и видео можно определить, что РЧ лежит по направлению к северо-востоку.

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Ракету по Краматорску могли выпустить из оккупированного Донбасса.

Это означает, что ракета, вероятно, прилетела с запада, юго-запада или юга. В организации подчеркнули, что все сообщения российской стороны о том, что Украина нанесла ракетный удар сама по себе, кажутся невероятными и не имеют никакого подтверждения.

Если же пренебречь направлением РЧ, то можно предположить, что пуск был осуществлен с подконтрольного "ДНР" Шахтерска юго-восточнее Краматорска, где незадолго до попадания отмечался пуск каких-то ракет,

– написали в СІТ.

Но добавили: в таком случае, возможно, рано или поздно найдут и вторую ракетную часть.

Однако расследователи обращают внимание на то, что за день до обстрела пророссийские телеграмм-каналы предостерегали жителей Славянска и Краматорска от эвакуации в ближайшее время, поскольку могут быть нанесены удары по железнодорожным путям.

"Кроме того, российское минобороны как раз неоднократно сообщало об ударах по железнодорожным станциям к западу от Краматорска", – отмечают в организации.

Фейк об отсутствии у россиян "Точки-У"

Российская сторона утверждает, что у них на вооружении нет комплексов "Точка-У". Однако это очередная ложь.

"Еще в конце 2021 года сообщалось, что созданная незадолго до этого 47-я ракетная бригада 8-й армии (дислоцированная восточнее Донбасса) имеет на вооружении "Точки-У" (их можно увидеть в репортаже местного телевидения)", – сообщили в СІТ. В то же время бригадный комплект "Искандер-М" 47-я бригада получила только 26 января 2022 года, менее чем за месяц до вторжения, и вряд ли успела его освоить.

В организации отмечают, что вариант "провокации Украины", который распространяет Россия, невероятен хотя бы потому, что украинцы не стали бы рисковать стратегически важным вокзалом ради провокации в условиях, когда свидетельств обстрелов жилых кварталов и так более чем достаточно.

Обстрел вокзала в Краматорске

Оккупанты 8 апреля ударили "Точкой-У" по вокзалу Краматорска. В то время там находились почти 4 тысячи человек, которые ждали поезда. Приблизительно 90% из них – женщины и дети.

Уже известно о 50 погибших и 89 раненых, среди которых значительное количество с серьезными травмами.

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