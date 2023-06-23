Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, от AMRAAM невозможно уклониться.
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"Эта ракета высокоточная и самонаводящаяся. Уклониться от нее невозможно, потому что ею можно управлять на всех участках траектории полета", – отметил Жданов.
В чем преимущество ракет AMRAAM: смотрите видео
Что известно об AMRAAM
AIM-120 AMRAAM – американская авиационная всепогодная управляемая ракета с активной радиолокационной головкой самонаведения (ГСН). Ракеты этого класса предназначены для поражения воздушных целей.
Ракеты AMRAAM имеют несколько модификаций, которые постоянно совершенствуют. В разных модификациях максимальная дальность пуска ракеты составляет от 50 до 180 километров.
Основная функция: тактическая ракета воздуха – воздух.
Украина получит ракеты AMRAAM: последние новости
- Министерство обороны США 20 июня заключило новый контракт на производство ракет типа AMRAAM. Часть этого оружия США передадут и Украине. Общая сумма контракта составляет около 1,1 мильярда долларов.
- Ранее ракеты типа AMRAAM Украине передала Великобритания. Британский министр обороны Бен Уоллес в октябре 2022 года анонсировал передачу Лондоном ракет средней дальности типа AIM-120 AMRAAM. Украина получила эти ракеты спустя несколько недель.
- По предварительным данным, наша страна получила ракеты зенитной модификации. Они предназначены для американских зенитно-ракетных комплексов NASAMS.