Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он отметил, что США уже давно должны были передать нам ракеты ATACAMS. Это можно было сделать спустя месяц после того, как мы начали использовать ракеты М-31 для HIMARS.

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Полковник ВСУ уверен, что работать с ATACMS так же не сложно.

"В одном пакете не 6 ракет М-31, а одна ATACMS, выполняющая боевое поражение на расстоянии 300 километров. 10 таких ракет – минус Крымский мост и можно переводить Крым в режим оперативного окружения", – подчеркнул Свитан.

Перехватить невозможно

Перебросить ракеты ATACMS в Украину не сложно – можно их доставить самолетами. А затем подвозить к точкам пуска.

Если нам действительно их передадут, то с применения ATACMS начнется контрнаступление украинских сил,

– предположил военный эксперт.

Собеседник отметил, что лучшим вариантом для этой операции было бы сначала разрушить Крымский мост, а затем уничтожать военные объекты в Крыму – их там 150 – 170.

"Перехватить ATACMS практически нереально, потому что у россиян нет комплексов для сбивания баллистических ракет. В Украине, между прочим, тоже нет", – подчеркнул Свитан.

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Не только ATACMS

США может передать Украине ATACMS, но официально об этом не сообщить. В таком случае нанесение ударов этими ракетами по Крыму окажется неожиданностью для оккупантов.

Иногда намеренно сообщается о предоставлении Украине того или иного вооружения, чтобы произвести на врага определенное впечатление.

Но если такой задачи нет, то сначала могут эти ракеты нам передать, мы отработаем и будем несколько недель молчать, а потом подтвердим их применение, когда уже враг получит результаты экспертизы,

– отметил полковник ВСУ.

Собеседник добавил, что удар по Крымскому мосту могут нанести не только ATACMS, но и, к примеру, ракеты Storm Shadow.

Украинские военные помнят, сколько ракет к HIMARS пришлось потратить, чтобы повредить Антоновский мост в Херсоне. Однако этот мост был построен еще в советское время и он, по предположению, мог бы выдержать чуть ли не ядерный взрыв.

ATACMS имеет боевую часть весом 225 килограммов, в отличие от М-31 со своими 90 килограммами, которыми била по Антоновскому мосту. Также ATACMS – очень точная ракета,

– подчеркнул Свитан.

К тому же Крымский мост построен на основе антисейсмических технологий. Его может снести даже взрывная волна благодаря тому, что его фермы – свободно "плавающие".

"Если 10 ракет прилетят на Крымский мост, его снесет взрывной волной и он легко разрушится именно ATACMS", – уверен Роман Свитан.

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