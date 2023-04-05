Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он отметил, что США уже давно должны были передать нам ракеты ATACAMS. Это можно было сделать спустя месяц после того, как мы начали использовать ракеты М-31 для HIMARS.
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Полковник ВСУ уверен, что работать с ATACMS так же не сложно.
"В одном пакете не 6 ракет М-31, а одна ATACMS, выполняющая боевое поражение на расстоянии 300 километров. 10 таких ракет – минус Крымский мост и можно переводить Крым в режим оперативного окружения", – подчеркнул Свитан.
Перехватить невозможно
Перебросить ракеты ATACMS в Украину не сложно – можно их доставить самолетами. А затем подвозить к точкам пуска.
Если нам действительно их передадут, то с применения ATACMS начнется контрнаступление украинских сил,
– предположил военный эксперт.
Собеседник отметил, что лучшим вариантом для этой операции было бы сначала разрушить Крымский мост, а затем уничтожать военные объекты в Крыму – их там 150 – 170.
"Перехватить ATACMS практически нереально, потому что у россиян нет комплексов для сбивания баллистических ракет. В Украине, между прочим, тоже нет", – подчеркнул Свитан.
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Не только ATACMS
США может передать Украине ATACMS, но официально об этом не сообщить. В таком случае нанесение ударов этими ракетами по Крыму окажется неожиданностью для оккупантов.
Иногда намеренно сообщается о предоставлении Украине того или иного вооружения, чтобы произвести на врага определенное впечатление.
Но если такой задачи нет, то сначала могут эти ракеты нам передать, мы отработаем и будем несколько недель молчать, а потом подтвердим их применение, когда уже враг получит результаты экспертизы,
– отметил полковник ВСУ.
Собеседник добавил, что удар по Крымскому мосту могут нанести не только ATACMS, но и, к примеру, ракеты Storm Shadow.
Украинские военные помнят, сколько ракет к HIMARS пришлось потратить, чтобы повредить Антоновский мост в Херсоне. Однако этот мост был построен еще в советское время и он, по предположению, мог бы выдержать чуть ли не ядерный взрыв.
ATACMS имеет боевую часть весом 225 килограммов, в отличие от М-31 со своими 90 килограммами, которыми била по Антоновскому мосту. Также ATACMS – очень точная ракета,
– подчеркнул Свитан.
К тому же Крымский мост построен на основе антисейсмических технологий. Его может снести даже взрывная волна благодаря тому, что его фермы – свободно "плавающие".
"Если 10 ракет прилетят на Крымский мост, его снесет взрывной волной и он легко разрушится именно ATACMS", – уверен Роман Свитан.
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Новый пакет военной помощи от США
- Министерство обороны США 4 апреля сообщило о новом пакете военной помощи для Украины.
- Пентагон передает нам боеприпасы для HIMARS, перехватчики ПВО и артиллерийские снаряды, которые ВСУ пользуются самообороной, противотанковые системы, стрелковое оружие, транспортные средства тяжелой техники.
- Пакет помощи США также состоит из средств противовоздушной обороны, артиллерийских и танковых боеприпасов, минометных систем, ракет и противотанковых систем.
- Соединенные Штаты также обеспечат техническое обслуживание на сумму до 500 миллионов долларов. В общей сложности этот пакет помощи достигает 2,5 миллиарда долларов.