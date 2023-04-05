Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він зазначив, що США вже давно повинні були передати нам ракети ATACMS. Це можна було зробити за місяць після того, як ми почали працювати з ракетами М-31 для HIMARS.

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Полковник ЗСУ впевнений, що працювати з ATACMS так сам не складно.

"В одному пакеті не 6 ракет М-31, а одна ATACMS, яка виконує бойове ураження на відстані 300 кілометрів. 10 таких ракет – мінус Кримський міст і перевести Крим у режим оперативного оточення", – наголосив Світан.

Перехопити неможливо

Перекинути ракети ATACMS до України не складно – можна їх доставити літаками. А потім підвозити до точок пуску.

Якщо нам дійсно їх передадуть, то з застосування ATACMS почнеться контрнаступ українських сил,

– припустив військовий експерт.

Співрозмовник зазначив, що кращим варіантом для цієї операції було б спочатку зруйнувати Кримський міст, а потім знищувати військові об'єкти в Криму – їх там 150 – 170.

"Перехопити ATACMS практично нереально, тому що у росіян немає комплексів для збивання балістичних ракет. В Україні, між іншим, теж немає", – підкреслив Світан.

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Не тільки ATACMS

США може передати нам ATACMS, але офіційно про це не повідомити. У такому разі завдання ударів цими ракетами по Криму виявиться несподіванкою для окупантів.

Іноді навмисно повідомляється про надання Україні того чи іншого озброєння, щоб справити на ворога певне враження.

Але якщо такого завдання немає, то спочатку можуть ці ракети нам передати, ми відпрацюємо і будемо кілька тижнів мовчати, а потім підтвердити, коли вже ворог дізнається після експертизи,

– відзначив полковник ЗСУ.

Співрозмовник додав, що удар по Кримському мосту можуть завдати не тільки ATACMS, але й, наприклад, ракети Storm Shadow.

Українські військові пам'ятають, скільки ракет до HIMARS довелось витратити, щоб пошкодити Антонівський міст в Херсоні. Проте цей міст було збудовано ще за радянських часів і він, за припущенням, міг би витримати ледве не ядерний вибух.

ATACMS має бойову частину вагою 225 кілограмів, на відміну від М-31 зі своїми 90 кілограмами, якими бала по Антонівському мосту. До того ж ATACMS – дуже точна ракета,

– наголосив Світан.

До того ж Кримський міст побудований з урахуванням антисейсмічних технологій. Його може знести навіть вибухова хвиля, завдяки тому, що ферми – вільно плаваючи.

"Якщо 10 ракет прилетить на Кримський міст, його знесе вибуховою хвилею і він легко зруйнується саме ATACMS", – впевнений Роман Світан.

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