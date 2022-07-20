С любовью от ВСУ и США: оккупанты в Крыму скоро могут получить "горячие" приветы

Украина получит тактические ракеты ATACMS для РСЗО М142 и М240 – это факт. Для начала немного вводной информации. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Что нужно знать о новых "плюшках" из США

Армейский тактический ракетный комплекс (ATACMS) представляет собой серию 610-миллиметровых ракет класса "земля – земля" (SSM) с дальностью до 300 километров и более.

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Данные комплексы имеют обширную номенклатуру боеприпасов. Не исключено, что Украина получит модификации ракет M48 – это обломочный фугасный боеприпас с боевой частью WDU-18/B, аналогичной противокорабельной ракете Harpoon. Имеет наводку GPS, дальность поражения цели 70 – 300 километров. Производились до 2004 года.

Ракеты M57 являются более усовершенствованным поколением M48, производившимся до 2013 года. Ракета M57E1 – наводка по GPS, обновленное программное обеспечение и оборудование для навигации и наведения, а также унитарная боевая часть WDU-18/B, датчик приближения для детонации воздушного подрыва.

Фактически все эти боеприпасы способны поражать цели на расстоянии до 300 километров, и насколько эффективно российские оккупанты смогут им противодействовать – неизвестно. Однако с учетом их низкой эффективности перехвата реактивных боеприпасов М-31А1/А2, не исключено, что и против тактических ракет они не смогут поражать цели с высокой долей вероятности.

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Применение ракет на расстояниях до 300 километров позволит поражать объекты, которые не только россияне пытаются вывести из зоны поражения реактивных боеприпасов, но и обустраивались на временно оккупированных территориях, которые считались вполне безопасными – тылом. Речь идет прежде всего о территории временно оккупированного полуострова Крым.

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К примеру, в районе Джанкоя размещена крупная военная база российских оккупантов, нанесение ударов по которой существенно ослабило бы подразделения российских оккупационных войск, их не только наступательный, но и оборонный потенциал.

Аналогично и удары по бухте в Севастополе, местам расположения Черноморской флотилии. И, конечно же, Керченский мост, являющийся главной логистической артерией по снабжению сил и средств через временно оккупированную территорию Крыма на Южный плацдарм.

Сейчас российское командование испытывает серьезные проблемы в обеспечении управления и поставки своих войск, поскольку постоянные высокоточные и дальнобойные удары нарушают систему управления и обеспечение их передовых подразделений.

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Привыкнуть им к безопасному расстоянию в 70 километров и больше так и не удалось. Но на подходе увеличение этого расстояния до 300 километров, что фактически разрушит все попытки российских оккупационных войск хоть как-то обезопасить объекты стратегического значения.

Кстати, в завершение стоит отметить, что в США на вооружении также есть ракеты для М142 и М270 – Precision Strike Missile (PrSM), являющиеся новой серией ракет с GPS-наведением. PrSM несет новую боеголовку осколочно-фугасного типа и имеет дальность поражения 60 – 499 километров. Кто знает, может быть, и по этому поводу также будут вестись переговоры. В перспективе.

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