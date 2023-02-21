Так в комментарии 24 Каналу заявил главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, ракеты ATACMS очень политизированы и решение по ним находится не в военной плоскости, а исключительно в политической. Поэтому, вероятно, в краткосрочной перспективе Украина их не получит.

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"Начали оправдываться в какой-то степени в США. Мол, ATACMS не так много у них есть, и там вообще проблемы с ними", – сказал он.

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Катков убежден, что для Украины будет более интересной и более эффективной поставка крылатых ракет воздушного базирования, которые можно будет интегрировать под крыло еще советских машин.

"По аналогии AGM-88 HARM. То есть, вся информация относительно цели закладывается еще на земле, а самолет просто должен выйти в район пуска и совершить сам пуск", – рассказал главный редактор Defense Express.

Олег Катков отметил, что в Великобритании такая ракета называется Storm Shadow, а в США – SLAM-ER.

"Там даже есть воздушные версии того же "Гарпуна", который может уничтожать наземные цели, а не только морские", – добавил он.

Журналист уверен, что есть разные варианты ракет, которые очень интересны с точки зрения оперативной мобильности самолетов как средств запуска крылатых ракет. Все потому, что они значительно мобильнее, чем грунтовые комплексы.

Один самолет за один условный день может отработать на трех разных направлениях. В то время, как почвенный комплекс – физической возможности не имеет,

– сказал Катков.

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