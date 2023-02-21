Так у коментарі 24 Каналу заявив головний редактор Defense Express Олег Катков. За його словами, ракети ATACMS дуже заполітизовані й рішення щодо них перебуває не у військовій площині, а виключно у політичній. Тому, ймовірно, у короткостроковій перспективі Україна їх не отримає.

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"Почали виправдовуватися певною мірою у США. Мовляв, ATACMS не так багато в них є, і там взагалі проблеми з ними", – сказав він.

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Катков переконаний, що для України буде більш цікавою і більш ефективною поставка крилатих ракет повітряного базування, які буде можливо інтегрувати під крило ще радянських машин.

"За аналогією AGM-88 HARM. Тобто, вся інформацію відносно цілі закладається ще на землі, а літак просто має вийти у район пуску і здійснити сам пуск", – розказав головний редактор Defense Express.

Олег Катков зауважив, що у Великій Британії така ракета називається Storm Shadow, а в США – SLAM-ER.

"Там навіть є повітряні версії того самого "Гарпуна", який може знищувати наземні цілі, а не лише морські", – додав він.

Журналіст упевнений, що є різні варіанти ракет, які дуже цікаві із точки зору оперативної мобільності літаків як засобів запуску крилатих ракет. Усе через те, що вони значно мобільніші, ніж ґрунтові комплекси.

Один літак за один умовний день може відпрацювати на трьох різних напрямках. У той час, як ґрунтовий комплекс – фізичної можливості немає,

– сказав Катков.

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