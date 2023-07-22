Зеленский и Байден обсуждают поставки ATACMS для ВСУ, – Салливан

Джо Байден и Владимир Зеленский обсуждают поставки дальнобойных ракет ATACMS на нужды ВСУ. В США отмечают, что Украина успешно применяет подобное дальнобойное оружие, предоставленное Францией и Великобританией.

Об этом на Форуме безопасности в Аспене заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он акцентировал, что США и Украина постоянно обсуждают возможность передачи такого оружия, сообщает 24 Канал.

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Дополнительные возможности при контрнаступлении

Пока в США не могут предположить, каким будет результат переговоров по поставкам ATACMS. Однако Салливан заявил, что этот вопрос постоянно обсуждается.

Этот вопрос постоянно обсуждается с президентом Владимиром Зеленским, и я очень сожалею, что не могу сегодня сказать вам, каким будет результат,

– сообщил Салливан.

Советник Байдена заявил, что США не боятся идти на риск, но оказывают военную помощь, пытаясь привязывать ее состав к потребностям на фронте и постоянно меняющейся стратегической ситуации. Салливан также подчеркнул, что за время полномасштабного вторжения США оказали одну из самых больших пособий Украине в области безопасности.

Вместе с тем, решение о передаче дальнобойных ракет ATACMS должно быть принято лично Байденом. Кроме того, в США предполагают, что такое оружие даст дополнительные возможности при контрнаступлении.

"Мы делаем что-то, потом смотрим, как Россия на это отвечает или не отвечает, делаем следующий шаг, смотрим на ответ или не ответ России, и это очень чутко организованный процесс… За последние 16 месяцев мы не были статическими, мы менялись вместе с тем, как менялась война", – заявил советник Байдена.

США анонсировали новый пакет помощи

США могут объявить о новый пакет военной помощи 25 июля. По предварительной информации, сумма поддержки составит около 400 миллионов долларов.

В новый пакет могут войти несколько бронетранспортеров Stryker, оборудование для разминирования, боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и для систем HIMARS. Кроме того, партнеры планируют передать на нужды ВСУ противотанковое оружие, в частности, TOW и Javelin, а также боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot и Stinger.