В компании сообщили, что для того чтобы сделать ракету управляемой, инженеры компании использовали ранее разработанный модуль RIG-360. Он обеспечивает обновление целей для боеприпасов прямо в полете и может использоваться не только для боеприпасов HIMARS.
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"Это испытание является большим шагом вперед к продвижению концепции совместных огневых операций армии США", – сообщил представитель Lockheed Martin Скотт Арнольд.
Ракеты будут эффективны в сложных условиях
По его словам, проверка концепции должна предоставить возможность армии наносить глубокие удары по врагу с помощью наступательного огня по целям, двигающимся в сложных условиях. Разработчики считают, что это критически важная задача повышения гибкости действий армии США.
Модуль связи RIG-360 изначально был разработан для семейства перехватчиков Patriot Advanced Capability-3. Он обеспечивает интерфейс между ракетным перехватчиком и встроенной системой боевого управления.
Модуль использует данные о целях от разных датчиков, он обеспечивает возможность поражения ракеты-перехватчика на 360 градусов.
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