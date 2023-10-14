У компанії повідомили, що для того, аби зробити ракету керованою, інженери компанії використовували раніше розроблений модуль RIG-360. Власне, він забезпечує оновлення цілей для боєприпасів прямо в польоті та може використовуватися не тільки для боєприпасів HIMARS.

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"Це випробування є великим кроком вперед до просування концепції спільних вогневих операцій армії США", – повідомив представник Lockheed Martin Скотт Арнольд.

Ракети будуть ефективні в складних умовах

За його словами, перевірка концепції має надати можливість армії завдавати глибоких ударів по ворогу за допомогою наступального вогню по цілях, які рухаються в складних умовах. Розробники вважають, це є критично важливим завданням підвищення гнучкості дій армії США.

Модуль зв'язку RIG-360 спочатку був розроблений для сімейства перехоплювачів Patriot Advanced Capability-3. Він забезпечує інтерфейс між ракетним перехоплювачем та інтегрованою системою бойового керування.

Модуль використовує дані про цілі від різних датчиків, він забезпечує можливість ураження ракети-перехоплювача на 360 градусів.

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