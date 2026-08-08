Во время пресс-конференции в Белграде президент Зеленский объяснил, как можно решить проблему с нехваткой антибаллистических ракет. Один из возможных путей – поставки от союзников.

Какие страны могут помочь Украине с защитой от баллистики?

По словам главы государства, прежде всего антибаллистические ракеты для Patriot имеют США – они их производят. Украине удалось договориться о ежемесячных поставках перехватчиков от американцев. Однако этого количества недостаточно.

В то же время, президент считает, что Европа тоже могла бы выручить Украину в вопросе антибаллистики. В частности, Польша и Германия имеют запасы ракет для Patriot.

"Это те, кто может серьезно помочь", – подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что Украина ежедневно ведет переговоры со странами Европы и Ближнего Востока, чтобы получить дополнительные пакеты военной помощи вне PURL.

По его словам, над этим должны работать не только президент и правительство, но и все государственные институты, ведь без дополнительных поставок Украине может не хватить ракет.

Он также подчеркнул, что помочь Украине могли бы Южная Корея и Япония, однако их законодательство пока не позволяет передавать такие системы.

По словам президента, Украина хотела бы получить ПВО и от Израиля и готова ее приобрести, но пока такой возможности нет, хотя диалог продолжается.