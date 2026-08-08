Під час пресконференції у Бєлграді президент Зеленський пояснив, як можна розв'язати проблему з браком антибалістичних ракет. Один з можливих шляхів – постачання від союзників.

Які країни можуть допомогти Україні із захистом від балістики?

За словами глави держави, передусім антибалістичні ракети для Patriot мають США – вони їх виробляють. Україні вдалося домовитися про щомісячне постачання перехоплювачів від американців. Проте цієї кількості замало.

Водночас президент вважає, що Європа теж могла б виручити Україну у питанні антибалістики. Зокрема, Польща та Німеччина, які мають запаси ракет до Patriot.

"Це ті, хто може серйозно допомогти", – зауважив глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна щодня веде переговори з країнами Європи та Близького Сходу, щоб отримати додаткові пакети військової допомоги поза межами PURL.

За його словами, над цим мають працювати не лише президент і уряд, а всі державні інституції, адже без додаткових постачань Україні може не вистачити ракет.

Він також наголосив, що допомогти Україні могли б Південна Корея та Японія, однак їхнє законодавство поки не дозволяє передавати такі системи.

За словами президента, Україна хотіла б отримати ППО і від Ізраїлю та готова її придбати, але наразі такої можливості нема, хоча діалог триває.