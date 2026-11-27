Владимир Зеленский перед поездкой генерального секретаря НАТО Марка Рютте в США согласовал с ним ряд вопросов для Дональда Трампа. Главным пунктом обсуждения стала поставка ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

О согласованных вопросах для Вашингтона рассказал министр иностранных дел Андрей Сибига, присутствовавший на встрече лидеров. По его словам, ключевым запросом Киева остается защита украинского неба и пополнение арсенала противовоздушной обороны. Глава ведомства выразил уверенность, что генсек Альянса поднял тему поставок перехватчиков на встрече с избранным президентом США.

Диалог с НАТО и подготовка к новым встречам

Дипломат подчеркнул, что контакты украинского руководства с генеральным секретарем НАТО носят системный и оперативный характер.

Они происходят постоянно, в любое время, при любых обстоятельствах, когда нужна поддержка, когда нужен обмен мнениями и когда нужны важные решения,

– отметил министр.

В ближайшее время Сибига планирует посетить встречу глав министерств иностранных дел стран Альянса в Брюсселе и принять участие в заседании Совета Украина – НАТО.

Ранее Зеленский призвал страны Альянса не хранить ракеты на складах, а передать их Украине для отражения баллистических атак. Кроме того, Киев предлагал партнерам временный обмен ракетами для систем Patriot и IRIS-T с обязательным возвратом после изготовления новых партий.