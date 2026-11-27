Зеленский передал Трампу сигналы через Рютте, – Сибига
Владимир Зеленский перед поездкой генерального секретаря НАТО Марка Рютте в США согласовал с ним ряд вопросов для Дональда Трампа. Главным пунктом обсуждения стала поставка ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.
О согласованных вопросах для Вашингтона рассказал министр иностранных дел Андрей Сибига, присутствовавший на встрече лидеров. По его словам, ключевым запросом Киева остается защита украинского неба и пополнение арсенала противовоздушной обороны. Глава ведомства выразил уверенность, что генсек Альянса поднял тему поставок перехватчиков на встрече с избранным президентом США.
Диалог с НАТО и подготовка к новым встречам
Дипломат подчеркнул, что контакты украинского руководства с генеральным секретарем НАТО носят системный и оперативный характер.
Они происходят постоянно, в любое время, при любых обстоятельствах, когда нужна поддержка, когда нужен обмен мнениями и когда нужны важные решения,
– отметил министр.
В ближайшее время Сибига планирует посетить встречу глав министерств иностранных дел стран Альянса в Брюсселе и принять участие в заседании Совета Украина – НАТО.
Ранее Зеленский призвал страны Альянса не хранить ракеты на складах, а передать их Украине для отражения баллистических атак. Кроме того, Киев предлагал партнерам временный обмен ракетами для систем Patriot и IRIS-T с обязательным возвратом после изготовления новых партий.