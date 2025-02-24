Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Владимира Зеленского в рамках форума "Украина. Год 2025" в воскресенье, 23 февраля.
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Украина разрабатывает собственную баллистику
Украина производит ракеты-дроны "Паляница", "Пекло" и "Рута".
"Паляница" летит, ""Пекло" летит, "Рута"Рута" летит. Имеют успехи, имеют военные цели и попадания. Могу только поблагодарить наш ОПК, наше производство – эти три вещи летят,
– рассказал президент Зеленский.
Он также добавил, что сейчас готовится к производству украинская баллистика.
Напомним, что Зеленский рассказал об успехах производства украинского вооружения в 2024 году, отметив "большом скачке" в этом вопросе.
Так, в прошлом году Украина изготовила:
- 154 артиллерийские системы;
- 2,2 миллиона FPV-дронов;
- 100 тысяч дальнобойных дронов.
В 2025 году производство украинского оружия планируют увеличить до 50%.