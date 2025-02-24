Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Владимира Зеленского в рамках форума "Украина. Год 2025" в воскресенье, 23 февраля.

Смотрите также Оружие будущего: в Украине презентовали новый ударный дрон и необычные беспилотные системы

Украина разрабатывает собственную баллистику

Украина производит ракеты-дроны "Паляница", "Пекло" и "Рута".

"Паляница" летит, ""Пекло" летит, "Рута"Рута" летит. Имеют успехи, имеют военные цели и попадания. Могу только поблагодарить наш ОПК, наше производство – эти три вещи летят,

– рассказал президент Зеленский.

Он также добавил, что сейчас готовится к производству украинская баллистика.

Напомним, что Зеленский рассказал об успехах производства украинского вооружения в 2024 году, отметив "большом скачке" в этом вопросе.

Так, в прошлом году Украина изготовила:

154 артиллерийские системы;

2,2 миллиона FPV-дронов;

100 тысяч дальнобойных дронов.

В 2025 году производство украинского оружия планируют увеличить до 50%.