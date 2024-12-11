Зеленский сообщил об испытаниях "Руты" на выступлении на вручении Национальной премии Украины имени Бориса Патона 2024 года, но детали её характеристик остались нераскрытыми. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Милитарный.

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Какие характеристики ракеты "Рута"

По данным издания, вероятно, речь идёт о ракете, которую компания Destinus демонстрировала на выставке Eurosatory 2024. Тогда она была представлена с опознавательными знаками украинских Воздушных сил.

Обратите внимание! Destinus – европейская аэрокосмическая компания, основана в 2021 году Михаилом Кокоричем, который отказался от российского гражданства. Она работает в области аэрокосмических, оборонных и энергетических технологий.

Согласно открытым источникам, ключевыми преимуществами ракеты являются низкая стоимость производства, высокая скорость полета и значительная полезная нагрузка.

Старт ракеты осуществляется с помощью ускорителя, а приземление – благодаря парашютной системе.

Демонстрация конструкции ракеты "Рута": смотрите видео

Что известно об украинской ракетной программе