Зеленський повідомив про випробування "Рути" на виступі на врученні Національної премії України імені Бориса Патона 2024 року, але деталі її характеристик залишилися нерозкритими. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Мілітарний.
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Які характеристики ракети "Рута"
За даними видання, ймовірно, мова йде про ракету, яку компанія Destinus демонструвала на виставці Eurosatory 2024. Тоді вона була представлена з розпізнавальними знаками українських Повітряних сил.
Зверніть увагу! Destinus – європейська аерокосмічна компанія, заснована у 2021 році Михайлом Кокоричем, який відмовився від російського громадянства. Вона працює в галузі аерокосмічних, оборонних та енергетичних технологій.
Згідно з відкритими джерелами, ключовими перевагами ракети є низька вартість виробництва, висока швидкість польоту та значне корисне навантаження.
Старт ракети здійснюється за допомогою прискорювача, а приземлення – завдяки парашутній системі.
Демонстрація конструкції ракети "Рута": дивіться відео
Що відомо про українську ракетну програму
- У жовтні міністр оборони України Рустем Умеров заявляв, що Україна 2025 року планує збільшити виробництво озброєння, пріоритетом є дрони, далекобійна зброя і балістичні ракети.
- Пізніше він повідомив, що у 2024 році вже виготовлено перші 100 ракет, також ведеться розробка нових ракет-дронів.
- У 2025 році українські військові отримають понад 30 000 ударних безпілотників DeepStrike.
- У серійне виробництво вийшла зокрема ракета-дрон "Паляниця", про що стало відомо 4 грудня. Також Умєров розповів, що в країні відновили й масштабували серійне виробництво крилатих ракет Р-360 комплексу "Нептун".