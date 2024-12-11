Зеленський повідомив про випробування "Рути" на виступі на врученні Національної премії України імені Бориса Патона 2024 року, але деталі її характеристик залишилися нерозкритими. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Мілітарний.

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Які характеристики ракети "Рута"

За даними видання, ймовірно, мова йде про ракету, яку компанія Destinus демонструвала на виставці Eurosatory 2024. Тоді вона була представлена з розпізнавальними знаками українських Повітряних сил.

Зверніть увагу! Destinus – європейська аерокосмічна компанія, заснована у 2021 році Михайлом Кокоричем, який відмовився від російського громадянства. Вона працює в галузі аерокосмічних, оборонних та енергетичних технологій.

Згідно з відкритими джерелами, ключовими перевагами ракети є низька вартість виробництва, висока швидкість польоту та значне корисне навантаження.

Старт ракети здійснюється за допомогою прискорювача, а приземлення – завдяки парашутній системі.

Демонстрація конструкції ракети "Рута": дивіться відео

Що відомо про українську ракетну програму