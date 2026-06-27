"Фламинго" над Волгоградом: в сети показали прилеты над заводом-производителем "Искандеров"
Посреди ночи 27 июня ракеты обрушились на российский Волгоград. Под ударом как минимум двух ракет FP-5 "Фламинго" оказался завод "Титан-Баррикады".
Местные жители снимали на видео моменты приземлений на нем. 24 Канал собрал самые яркие из них.
Читайте также "Всё изменилось": полковник запаса рассказал, имеет ли Украина преимущество в дронах перед Россией
Что известно об ударе по заводу в Волгограде?
Прежде всего отметим, что "Титан-Баррикады" является одним из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса. Завод производит самоходные пусковые установки 9П78 и другие наземные элементы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
Кроме того, на предприятии изготавливают пусковые установки для стратегических ракетных комплексов "Тополь-М", "Ярс". К тому же в 2024 году журналисты-расследователи связали завод с программой баллистической ракеты "Орешник".
На опубликованных в сети видеокадрах видно, как ракеты FP-5 "Фламинго" украинской компании Fire Point летят в направлении предприятия. Атаку подтвердил и соучредитель компании Денис Штилерман.
Ракета летит над Волгоградом: смотрите видео очевидцев
Завод расположен примерно в 500 километрах от границы с Украиной и находится под санкциями Украины, США, Европейского Союза и ряда других государств из-за участия в производстве российского ракетного вооружения.
Атака на Волгоград, мягко говоря, возмутила местных жителей. Они жаловались на то, что ракеты свободно летят к цели, и никакие силы ПВО даже не пытаются их сбить.
В Волгограде жаловались на "свободный пролет" ракет: смотрите видео (обратите внимание, что в записи присутствует нецензурная лексика)
Сначала сообщалось о попадании по заводу как минимум двух ракет FP-5 "Фламинго". По предварительным данным специалистов, согласно геолокации, поражены цех №2 и производственный корпус цеха №38. Впоследствии стало известно и о третьем попадании. После ударов над предприятием поднялся столб дыма.
Атака на Волгоград / Фото очевидцев
Напомним, 25 июня президент Владимир Зеленский утвердил для СБУ 40-дневную операцию воздействия на Россию, целью которой является принуждение страны-агрессора к завершению войны. Она предусматривает, в частности, дальнобойные удары по территории страны-агрессора.