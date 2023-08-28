Создана обходить ПВО: Игнат о важной особенности ракеты Х-101, которой атаковала Россия

Россияне в ночь на 27 августа запустили по Украине крылатые ракеты Х-101/Х-555 из района Энгельса. В воздушных силах обратили внимание на особенности этих ракет.

Следует понимать, что ракеты типа Х-101/Х-555 чрезвычайно опасны и сложны для сбивания. И хотя силы ПВО могут их ликвидировать, есть определенные нюансы. О них в эфире телемарафон рассказал пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.

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Ракеты "наматывают круги"

По его словам, эти ракеты способны буквально "наматывать круги". Они это делают до тех пор, пока не атакуют цель, заранее запрограммированную.

Они запускают ракеты, разворачивающиеся на 180 градусов и летящие в другую сторону. Это мы уже давно знаем, это не новость. Противник специально это делает, это позволяет ему делать определенный анализ нашей противовоздушной обороны,

– заметил Юрий Игнат.

Он также добавил, что тактико-технические характеристики этих ракет свидетельствуют о том, что они:

могут преодолевать большие расстояния;

маневрируют перед попаданием в цель.

Спикер Воздушных сил обратил внимание на то, что россияне заявляют о дальности в 5 500 километров. Он предположил, что при благоприятных условиях на этот показатель враги могут выйти. Но здесь следует учитывать высоту полета, маневры. Со всем этим дистанция сокращается.

Но достаточно много запаса хода, и как их запрограммируют, так они и могут летать, "наматывать круги". Высокотехнологичное оружие. Эти ракеты специально для того и созданы, чтобы преодолевать противовоздушную оборону,

– подчеркнул он.

Сколько этих ракет сбили 27 августа