Мощные последствия поражения: авиаэксперт сказал, чем особенно опасны ракеты Х-22

Недавно руководитель управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что во время атаки по Киеву враг применял не типичные для последних месяцев крылатые ракеты Х-22 и Х-32. Они действительно имеют очень большую боевую часть и сложны в уничтожении.

Однако во время этой атаки украинская ПВО достигла очень хорошего результата. Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт Валерий Романенко, отметив, что уничтожать такие российские цели можно 2 видами вооружения.

Чем особенно опасны ракеты Х-22?

Авиаэксперт объяснил, что Х-22 несут большую боевую часть – она может достигать одной тонны (примерно 980 – 960 килограммов). Это вдвое больше, чем у баллистической или крылатой ракеты, в которых боевая часть весит 450 – 480 килограммов.

Соответственно, результаты поражения мощные. Сбивать их трудно. Хотя Х-22 вообще не устойчива к радиопомехам, боевая часть остается и есть высокая скорость на терминальном отрезке, когда она уже по траектории спускается к цели,

– пояснил он.

Романенко отметил, что такие российские цели могут уничтожать комплексы Patriot только одной ракетой. Поскольку Х-22 не являются баллистическими, скорость у них меньше, поэтому Patriot могут сбивать их на относительно большом расстоянии.

Кроме этого, их могут сбивать комплексы NASAMS, если они оснащены ракетами AIM-120 AMRAAM.

Обратите внимание! Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж отметил, что в России осталось примерно 120 единиц ракет Х-22. Он предположил, что после 5 – 7 массированных атак с использованием этих ракет в стране-агрессоре будет их дефицит.

Авиаэксперт добавил, что на Киев враг запустил 12 ракет Х-22, 9 из которых украинская ПВО сбила. Это означает, что из 4 ракет удалось уничтожить 3. Впервые за время полномасштабного вторжения Украина достигла такого результата по сбиванию именно этого типа российских ракет.

Что еще известно о Х-22 и их применении?