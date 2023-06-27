Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Он отметил, что в случае взрыва даже в 100 метрах от вашего местопребывания правило двух стен сработает.

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Сейчас Россия не производит ракеты Х-22, а запас составляет около 100 единиц. Ракеты уже долгое время находятся на хранении, поэтому не все способны летать и поражать цель.

"Преимущественно оккупанты запускают Х-22 из Каспийского моря, чтобы скрыть неудачные запуски. Я думаю, более 30% запусков Х-22 неудачны", – предположил Гетман.

В чем опасность топлива ракеты Х-22: смотрите видео

Токсическое топливо

Аэробалистическая ракета Х-22 имеет почти тонну взрывчатки. Она неточна, стара и имеет токсичное топливо. Х-22 запускается с самолетов, а скорость набирает за несколько махов.

Когда заправляют ракету, одевают специальный защитный костюм. Если пробьется это топливо, то там все – люди не выживают. Ее очень недолюбливают российские военные, потому что она опасна,

– сказал майор запаса ВСУ.

По его мнению, правильнее было бы назвать Х-22 – баллистическая ракета воздушного базирования. Ведь она значительно хуже маневрирует по сравнению с "Калибром".

"Если выгорело не все топливо и она попадает в цель, то там еще и топливо токсично, которое в случае разливки опасно для людей. Эту ракету можно рассматривать как химическое оружие", – добавил Гетьман.

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